Mann entdeckt sowjetische Artilleriehülse im Sperrmüll

Freiburg (dpa/lsw) - Zwischen alten Möbeln und ausgedienten Haushaltsgegenständen hat ein Anwohner in Freiburg einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Im Sperrmüll entdeckte er eine rund 1,35 Meter lange sowjetische Artillerie-Treibladungshülse. Er informierte die Polizei.

Diese teilte mit, dass sich eine Streife das Munitionsteil am Mittwoch, 30. September, genauer angesehen habe. Zunächst sei es für ein vollständiges Artilleriegeschoss gehalten worden. Doch die Hülse sei an der Spitze geöffnet und im Inneren mit Unrat ausgestopft gewesen. Wie die Polizei mitteilte, bestätigte der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) nach Klärung der Einzelheiten, dass von dem Munitionsteil keine Gefahr ausging.

Die Polizei nahm die Hülse mit. Sie soll nun vom KMBD fachgerecht entsorgt werden. Wie ein Stück militärischer Ausrüstung im Sperrmüll landete, ist unklar. «Die Kollegen vermuten, dass es vielleicht mal als Aschenbecher benutzt wurde», erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Möglicherweise sei die Hülse auch ein Bastelobjekt gewesen. Das Munitionsteil hätte keinem Besitzer zugeordnet werden können.

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