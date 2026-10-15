Polizei stellt Teil sicher

Mann entdeckt sowjetische Artilleriehülse im Sperrmüll

Aschenbecher oder Bastelobjekt? Ein Freiburger Sperrmüllfund könnte zu einer sowjetischen Panzerabwehrkanone gehören. Wie das ungewöhnliche Stück dort landete, bleibt rätselhaft.

In Freiburg wurde zwischen alten Möbeln und ausgedienten Haushaltsgegenständen eine sowjetische Artillerie-Treibladungshülse gefunden. (Handout) Foto: Polizeipräsidium Freiburg/dpa
In Freiburg wurde zwischen alten Möbeln und ausgedienten Haushaltsgegenständen eine sowjetische Artillerie-Treibladungshülse gefunden. (Handout)

Freiburg (dpa/lsw) - Zwischen alten Möbeln und ausgedienten Haushaltsgegenständen hat ein Anwohner in Freiburg einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Im Sperrmüll entdeckte er eine rund 1,35 Meter lange sowjetische Artillerie-Treibladungshülse. Er informierte die Polizei. 

Diese teilte mit, dass sich eine Streife das Munitionsteil am Mittwoch, 30. September, genauer angesehen habe. Zunächst sei es für ein vollständiges Artilleriegeschoss gehalten worden. Doch die Hülse sei an der Spitze geöffnet und im Inneren mit Unrat ausgestopft gewesen. Wie die Polizei mitteilte, bestätigte der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) nach Klärung der Einzelheiten, dass von dem Munitionsteil keine Gefahr ausging. 

Die Polizei nahm die Hülse mit. Sie soll nun vom KMBD fachgerecht entsorgt werden. Wie ein Stück militärischer Ausrüstung im Sperrmüll landete, ist unklar. «Die Kollegen vermuten, dass es vielleicht mal als Aschenbecher benutzt wurde», erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Möglicherweise sei die Hülse auch ein Bastelobjekt gewesen. Das Munitionsteil hätte keinem Besitzer zugeordnet werden können. 

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Anhand von Abbildungen vergleichbarer Munitionsteile und technischen Angaben auf der Hülse könnte diese zu einer sowjetischen 100-Millimeter-Panzerabwehrkanone vom Typ MT-12 gehören. Die Geschütze wurden von 1970 an produziert und sind heute noch vereinzelt in Beständen von ehemaligen Staaten des Ostblocks zu finden.

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