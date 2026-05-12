Toter Mann in Gebüsch bei Freiburger Sportgelände entdeckt

Freiburg (dpa/lsw) - Ein 32 Jahre alter Mann ist in Freiburg in der Nähe eines Sportgeländes tot aufgefunden worden. Ein Zeuge entdeckte am Samstagabend eine leblose Person in einem Gebüsch auf dem Dietenbachpark-Gelände und verständigte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam des Mannes schien bereits mehrere Tage am Fundort gelegen zu haben. Nach Angaben der Polizei ergaben die bislang durchgeführten Ermittlungen keine Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung.