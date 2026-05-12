Ungeklärter Todesfall

Toter Mann in Gebüsch bei Freiburger Sportgelände entdeckt

Im Gebüsch bei einem Freiburger Sportgelände liegt ein Toter, offenbar seit Tagen unbemerkt. Was die Polizei bislang über den mysteriösen Fund weiß.

In Freiburg wurde eine leblose Person in einem Gebüsch gefunden. (Symbolbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa
In Freiburg wurde eine leblose Person in einem Gebüsch gefunden. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Ein 32 Jahre alter Mann ist in Freiburg in der Nähe eines Sportgeländes tot aufgefunden worden. Ein Zeuge entdeckte am Samstagabend eine leblose Person in einem Gebüsch auf dem Dietenbachpark-Gelände und verständigte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam des Mannes schien bereits mehrere Tage am Fundort gelegen zu haben. Nach Angaben der Polizei ergaben die bislang durchgeführten Ermittlungen keine Hinweise auf eine mögliche Fremdeinwirkung.

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