Mann erfasst mit Auto Frau auf Gehweg und flüchtet

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Mann hat mit einem Auto eine Frau auf einem Gehweg erfasst, sie dadurch schwer verletzt - und ist davongefahren. Der Autofahrer sei wenig später gestellt und widerstandslos vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zuvor soll er Alkohol getrunken haben, der Promillewert war aber zunächst unklar. Sein Wagen kam demnach am Freitagabend wegen unangepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße ab und fuhr die Frau an. Ihr Ehemann und ihre zwei Kinder hätten sich in Sicherheit bringen können.