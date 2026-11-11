Brände

Mann erleidet Verbrennungen im Gesicht durch Gaskocher

Als ein junger Mann in einer Küche mit einem Gaskocher hantiert, strömt Gas aus und entzündet sich. Mit Brandverletzungen muss der 22-Jährige in eine Spezialklinik geflogen werden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Spezialklinik. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa
Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Spezialklinik. (Symbolbild)

Kelsterbach (dpa/lhe) - Ein 22 Jahre alter Mann hat sich beim Einsatz eines mobilen Gaskochers in der Küche eines Betriebs im Gesicht verletzt. Der Mann sei nach dem Unfall in Kelsterbach mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Offenbach gebracht worden, heißt es von der Polizei. 

Am Dienstagnachmittag habe der 22-Jährige den Gaskocher benutzen wollen, als sich ausströmendes Gas entzündete. Über den Schweregrad der Brandverletzungen sei derzeit nichts bekannt, so die Polizei. An der Küche sei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. 

Die Polizei versucht nach eigenen Angaben derzeit zu klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Feuerwehr und der Energieversorger hätten einen Defekt an einer Gasleitung ausgeschlossen, heißt es.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frau bei Fettexplosion in Küche schwer verletzt
Fett in Brand geraten

Frau bei Fettexplosion in Küche schwer verletzt

Eine Seniorin kocht Abendessen. Dann entzündet sich Fett in einem Topf - und es kommt zu einer Explosion.

22.10.2025

Neben Gaskocher eingeschlafen - Lkw-Fahrer schwer verletzt
Brände

Neben Gaskocher eingeschlafen - Lkw-Fahrer schwer verletzt

Ein Lasterfahrer macht auf einem Firmenparkplatz Pause. Der 63-Jährige will in der Kabine kochen. Dabei schläft er jedoch ein.

18.08.2025

Gas strömt aus - Heizung geklaut?
Feuerwehreinsatz

Gas strömt aus - Heizung geklaut?

Mitten in der Nacht wird der Polizei ein Gasgeruch gemeldet. Vor Ort bestätigt sich extreme Gasausströmung. Ursache sind wohl herausgerissene Heizkörper.

28.03.2025

Notfälle

E-Bike-Brand lässt Gaskartuschen explodieren - Mann verletzt

Ein E-Bike samt Anhänger brennt, daraufhin explodieren mehrere Gas-Kartuschen. Der Besitzer erleidet schwere Brandverletzungen.

25.08.2024

Lahn-Dill-Kreis

15-Jährige bei Küchenbrand schwer verletzt

Eine 15-Jährige erhitzt Fett, das aus dem Topf in die Küche schwappt. Die Küche beginnt zu brennen, die Jugendliche erleidet schwere Brandverletzungen.

03.06.2024