Mann erleidet Verbrennungen im Gesicht durch Gaskocher
Als ein junger Mann in einer Küche mit einem Gaskocher hantiert, strömt Gas aus und entzündet sich. Mit Brandverletzungen muss der 22-Jährige in eine Spezialklinik geflogen werden.
Kelsterbach (dpa/lhe) - Ein 22 Jahre alter Mann hat sich beim Einsatz eines mobilen Gaskochers in der Küche eines Betriebs im Gesicht verletzt. Der Mann sei nach dem Unfall in Kelsterbach mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Offenbach gebracht worden, heißt es von der Polizei.
Am Dienstagnachmittag habe der 22-Jährige den Gaskocher benutzen wollen, als sich ausströmendes Gas entzündete. Über den Schweregrad der Brandverletzungen sei derzeit nichts bekannt, so die Polizei. An der Küche sei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden.
Die Polizei versucht nach eigenen Angaben derzeit zu klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Feuerwehr und der Energieversorger hätten einen Defekt an einer Gasleitung ausgeschlossen, heißt es.