Kundin leicht verletzt

Mann fährt beim Einparken in Glasfront von Bäckerei

Beim Einparken durchbricht ein Auto die Glasfront einer Bäckerei. Eine Kundin wird verletzt. Der Fahrer hat eine Erklärung für den Unfall parat.

Eine Kundin wurde durch Glassplitter leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Eine Kundin wurde durch Glassplitter leicht verletzt. (Symbolbild)

Eriskirch (dpa/lsw) - Beim Einparken ist ein Mann in die Glasfront einer Bäckerei in Eriskirch (Bodenseekreis) gefahren. Er sei laut eigener Aussage am Gaspedal hängengeblieben, teilte die Polizei mit. Dadurch habe sein Fahrzeug beschleunigt, woraufhin es von der Parkfläche abgekommen und mit der Fensterfront kollidiert sei. Die Scheibe ging zu Bruch. Eine Kundin im Verkaufsraum wurde durch die Glassplitter leicht verletzt.

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