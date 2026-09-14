Mann fährt betrunken und mit Waffen Auto

Dornhan (dpa/lsw) - Mehrere Waffen hat die Polizei bei einem betrunkenen Autofahrer in Dornhan (Kreis Rottweil) gefunden. Wie die Beamten mitteilten, wurde der 59-Jährige am Sonntag kontrolliert. Zunächst habe der Mann versucht, sich der Kontrolle zu entziehen.

Als die Polizisten schließlich ihn und seinen Wagen kontrollierten, stellten sie bei ihm einen Wert von etwa zwei Promille fest und fanden mehrere Waffen - darunter eine Schusswaffe. Die Beamten beschlagnahmten diese, weil der Mann keine Erlaubnis dafür gehabt habe und nahmen ihm auch den Führerschein ab.