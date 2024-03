Mann fährt nach Gerichtstermin ohne Führerschein davon

Aschaffenburg (dpa/lby) - Nach seinem Gerichtstermin in Aschaffenburg wegen Fahren ohne Führerschein ist ein Mann mit dem Auto nach Hause gefahren. Einen Führerschein hatte er aber immer noch nicht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 35-Jährige stand am Montag vor dem Landgericht, weil er im vergangenen Jahr unerlaubt gefahren war.