Kriminalität

Mann feuert im Streit mit Schusswaffe auf Gruppe

Anwohner werden kurz nach Mitternacht Zeugen eines Streits zwischen zwei Gruppen. Plötzlich fallen Schüsse. Laut Polizei ist noch vieles unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können. (Symbolbild)

Oberursel (dpa/lhe) - In Oberursel (Hochtaunuskreis) hat ein Unbekannter offenbar im Streit auf eine Personengruppe geschossen. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, gerieten in der Nacht zum Samstag gegen 0.30 Uhr zwei Personengruppen in einen Streit. Aus einer der Gruppen seien dann mehrere Schüsse in Richtung der Kontrahenten abgegeben worden. Anschließend seien alle Beteiligten in verschiedene Richtungen geflohen. Ihre Identität sei bislang unklar, hieß es. Auch ob es Verletzte gab, ist laut den Einsatzkräften unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen.

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