Mann fügt Frau mit Messer schwere Verletzungen zu

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 43 Jahre alter Mann hat eine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Frankfurt mit einem Messer attackiert. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der er die 38 Jahre alte Frau mit dem Messer schwer verletzte. Die Polizei spricht von einer versuchten Tötung. In welchem Verhältnis der Mann und die Frau zueinander stehen, ermittelt die Behörde derzeit noch.