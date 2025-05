Mann gegen Kopf getreten und schwer verletzt

Hanau (dpa/lhe) - Durch mehrere Tritte gegen den Kopf ist ein Mann in Hanau (Main-Kinzig-Kreis) schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sei es in der Nacht zu Montag zu einer Auseinandersetzung in der Innenstadt gekommen. Der Täter floh den Angaben zufolge. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an, so die Sprecherin in der Nacht.