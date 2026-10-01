Mann geht auf Bahnmitarbeiter los

Tübingen (dpa/lsw) - Ein 27-Jähriger soll am Tübinger Hauptbahnhof auf einen Bahnmitarbeiter losgegangen sein. Er soll versucht haben, den 21-Jährigen mit einem Handy zu schlagen, nachdem er aufgefordert worden war, den Bahnhof zu verlassen. Zuvor soll der Mann am Mittwoch einen Zug verpasst und drei Bahnmitarbeiter im Alter von 21, 22 und 31 Jahren beleidigt und gegen ihren Willen fotografiert haben, wie die Bundespolizei mitteilte.