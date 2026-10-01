Vorfall in Tübingen

Mann geht auf Bahnmitarbeiter los

Nach einem verpassten Zug soll ein Mann drei Bahnmitarbeiter beleidigt und gegen ihren Willen fotografiert haben. Die Bundespolizei prüft nun den Vorwurf der versuchten Körperverletzung.

Die Bundespolizei nahm den Mann schließlich zur Wache. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Bundespolizei nahm den Mann schließlich zur Wache. (Symbolbild)

Tübingen (dpa/lsw) - Ein 27-Jähriger soll am Tübinger Hauptbahnhof auf einen Bahnmitarbeiter losgegangen sein. Er soll versucht haben, den 21-Jährigen mit einem Handy zu schlagen, nachdem er aufgefordert worden war, den Bahnhof zu verlassen. Zuvor soll der Mann am Mittwoch einen Zug verpasst und drei Bahnmitarbeiter im Alter von 21, 22 und 31 Jahren beleidigt und gegen ihren Willen fotografiert haben, wie die Bundespolizei mitteilte.

Alarmierte Beamte fesselten ihn und brachten ihn zur Dienststelle, weil er sich auch ihnen gegenüber aggressiv verhielt. Die Bundespolizei ermittelt nach dem Vorfall wegen des Verdachts der Beleidigung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

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