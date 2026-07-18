Auf der Strecke nach Karlsruhe

Bahn-Sicherheitsmann stürzt nach Streit aus fahrendem Zug

Bei einer Ticket-Kontrolle kommt es zum Streit, im Gerangel stürzen ein Sicherheitsmann und ein Fahrgast zu Boden. Dann geht plötzlich während der Fahrt die Zugtür auf - mit lebensgefährlichen Folgen.

Der Bahn-Mitarbeiter stürzte aus dem Zug und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. (Archivbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Der Bahn-Mitarbeiter stürzte aus dem Zug und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa) - Ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung aus einem fahrenden Zug gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Zu dem Streit war es am Freitagabend während einer Ticket-Kontrolle auf der Strecke von Offenburg nach Karlsruhe gekommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

«Im Zusammenhang mit der Fahrscheinkontrolle kam es wohl zu einem verbalen Streit, weshalb zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit hinzugezogen wurden», hieß es weiter. Ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrgast soll die beiden Sicherheitskräfte demnach beleidigt haben. Dann sei es zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 36-jährigen Fahrgast und einem 26 Jahre alten Sicherheitsmann gekommen.

«Während des Gerangels stürzten beide Beteiligte zu Boden. Hierbei öffnete sich aus bislang ungeklärter Ursache die Tür des fahrenden Zuges und der 26-Jährige stürzte auf Höhe von Ettlingen-Bruchhausen aus dem Zug», teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Wie schnell der Zug zu diesem Zeitpunkt fuhr, war zunächst weder bei der Bahn noch bei den Behörden in Erfahrung zu bringen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Tatverdächtiger noch im Zug festgenommen

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den Beschuldigten noch im Zug fest. Ob er dabei Widerstand leistete und womöglich selbst verletzt wurde oder ob unbeteiligte Augenzeugen das Geschehen mitverfolgten, ließ sich zunächst nicht klären.

Der lebensgefährlich verletzte Bahnmitarbeiter sei schließlich bei einer großangelegten Suche etwa zwei Kilometer hinter dem späteren Halteort des Zuges im Gleisbereich gefunden worden, hieß es. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Nähere Informationen über seinen Gesundheitszustand waren in der Nacht nicht zu bekommen.

Zu den Hintergründen und zum genauen Ablauf des Geschehens wird noch ermittelt. Der betroffene Zug wird wegen der laufenden Untersuchungen vorerst nicht weiter im Bahnverkehr eingesetzt.

Attacken auf Bahn-Personal nehmen zu

Die Ereignisse von Freitagabend wecken Erinnerungen an den Fall eines Zugschaffners, der Anfang Februar bei einer Ticket-Kontrolle in Rheinland-Pfalz von einem Mann ohne Fahrschein totgeprügelt wurde, nachdem er ihn zum Aussteigen aufgefordert hatte. Vergangene Woche wurde der 26 Jahre alte Täter zu zehn Jahren Gefängnis wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Er hatte dem Schaffner mit den Fäusten so heftig gegen den Kopf geschlagen, dass dieser an einer Hirnblutung starb.

Der Vater des in Rheinland-Pfalz totgeprügelten Zugschaffners zeigte im Gerichtssaal ein Bild seines Sohnes. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Der Vater des in Rheinland-Pfalz totgeprügelten Zugschaffners zeigte im Gerichtssaal ein Bild seines Sohnes. (Archivbild)

Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen und löste eine Debatte über Sicherheit in Zügen aus. Für viele Zugbegleiter hatte der Fall bedrückende Symbolkraft, da die Zahl der Übergriffe auf Mitarbeitende der Bahn zunimmt. Nach Angaben der Bundesregierung nahm die Bundespolizei 2025 rund 2.690 Angriffe auf Beschäftigte der Deutschen Bahn auf - rund elf Prozent mehr als im Jahr davor.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Streit im Zug – Fahrgäste gehen Zugbegleiter an
Vorfall in Regionalbahn

Streit im Zug – Fahrgäste gehen Zugbegleiter an

Bei einem Streit um einen blockierten Fluchtweg sollen Fahrgäste einen Zugbegleiter rassistisch beleidigt haben und handgreiflich geworden sein. Doch die Polizei ermittelt auch gegen den Schaffner.

29.06.2026

Nach Fahrscheinkontrolle: Fahrgast attackiert Zugbegleiterin
Gewalt im Verkehr

Nach Fahrscheinkontrolle: Fahrgast attackiert Zugbegleiterin

Ein 21-Jähriger soll im Zug ohne Fahrschein unterwegs gewesen sein. Eine Zugbegleiterin kontrolliert den Mann - später wird er ihr gegenüber offenbar aggressiv.

10.02.2026

Streit zwischen Taxifahrer und Fahrgast eskaliert
Konflikt nach Taxifahrt

Streit zwischen Taxifahrer und Fahrgast eskaliert

Ein Streit über die Rechnung ist zwischen einem Taxifahrer und seinem Fahrgast derart aus dem Ruder gelaufen, dass nun die Polizei ermittelt.

27.10.2025

Gesuchter Verbrecher nach Fahrscheinkontrolle in Haft
Festnahme

Gesuchter Verbrecher nach Fahrscheinkontrolle in Haft

Für einen 40-Jährigen endet eine Schwarzfahrt im Zug mit klickenden Handschellen und einer Fahrt ins Gefängnis.

21.08.2025

Fulda

Fahrgast springt auf anfahrenden Zug

12.06.2023