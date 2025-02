Mann geht wegen Sperrung der A6 auf Polizisten los

Öhringen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist wegen einer Sperrung der Autobahn 6 bei Öhringen (Hohenlohekreis) offensichtlich dermaßen in Rage geraten, dass er auf Polizisten losging. Dabei soll er sich selbst und eine Polizistin leicht verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrbahn der A6 war am Freitagabend wegen eines Unfalls mit drei Fahrzeugen in Richtung Mahnheim zeitweise gesperrt. Bei dem Unfall selbst wurde niemand verletzt.