Mann gerät unter Mähraupe und wird lebensgefährlich verletzt
Ein 51-Jähriger ist mit einer Mähraupe auf einer Wiese mit Bäumen unterwegs, als er mitsamt dem Gerät umfällt. Wenig später ist ein Rettungshubschrauber im Anflug.
Mittelsinn (dpa) - Ein Mann ist in Unterfranken nahe der Grenze zu Hessen unter eine Mähraupe geraten und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 51-Jährige sei auf dem Gerät über eine Wiese bei Mittelsinn (Landkreis Main-Spessart) mit Bäumen gefahren, teilte die Polizei mit. Warum er mit der Mähraupe umkippte und darunter geriet, sei bisher nicht abschließend geklärt.
Der Mann habe noch selbst Hilfe rufen können. Ein Rettungshubschrauber habe ihn am Dienstag in ein Krankenhaus geflogen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt, wie bei Arbeitsunfällen üblich, mit dem Gewerbeaufsichtsamt zum genauen Unfallablauf.