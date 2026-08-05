Mann gerät unter Mähraupe und wird lebensgefährlich verletzt

Mittelsinn (dpa) - Ein Mann ist in Unterfranken nahe der Grenze zu Hessen unter eine Mähraupe geraten und lebensbedrohlich verletzt worden. Der 51-Jährige sei auf dem Gerät über eine Wiese bei Mittelsinn (Landkreis Main-Spessart) mit Bäumen gefahren, teilte die Polizei mit. Warum er mit der Mähraupe umkippte und darunter geriet, sei bisher nicht abschließend geklärt.