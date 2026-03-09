Mann greift drei Polizisten an und verletzt sie

Schorndorf (dpa/lsw) - Ein 31-Jähriger soll in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis drei Polizeibeamte angegriffen und verletzt haben. Außerdem soll er die Beamten fortlaufend beleidigt haben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sollte der Mann am Sonntagabend als Zeuge eines Diebstahls befragt werden. Als die Polizisten seine Personalien feststellen wollten, verweigerte er jedoch die Angaben. Die Polizisten wollten den Mann daraufhin zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam nehmen. Dabei leistete er massiven Widerstand, griff die Einsatzkräfte an und verletzte drei Beamte leicht, wie es hieß. Der Mann muss den Angaben zufolge jetzt mit einer Anzeige rechnen.