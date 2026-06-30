Mann greift Ex-Partnerin vor Kindergarten mit Messer an

Rottweil (dpa/lsw) - Ein Mann soll seine getrennt lebende Partnerin vor einem Kindergarten mit einem Messer angegriffen haben. Die 41-Jährige habe zuvor ihr Kind in den Kindergarten in Rottweil gebracht, teilte die Polizei mit. Sie wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Nach der Tat am Montagmorgen sei der 39 Jahre alte mutmaßliche Täter geflohen. Er wird nun von der Polizei gesucht. Die Kinder und der Kindergarten selbst seien nicht Ziel des Angriffs gewesen.