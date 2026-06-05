Kriminalität

49-Jähriger bei Streit mit Messer attackiert

Ein mutmaßlicher Täter wird bei der Fahndung schnell festgenommen. Es soll sich um den Sohn des Opfers handeln.

Die Hintergründe der Gewalttat sind noch unklar. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Hintergründe der Gewalttat sind noch unklar. (Symbolbild)

Obertshausen (dpa/lhe) - Bei einem Streit ist ein 49-Jähriger im südhessischen Obertshausen durch einen oder mehrere Messerstiche lebensbedrohlich verletzt worden. Bei der Fahndung nach dem Täter sei der 20 Jahre alte Sohn des Verletzten kurz nach der Gewalttat festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die mutmaßliche Tatwaffe sei sichergestellt worden. Zum Ablauf und den Hintergründen der Gewalttat in dem Wohnhaus im Landkreis Offenbach gab es zunächst keine Angaben.

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