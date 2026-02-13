Versuchter Totschlag

Nach Streit mit Schwerverletztem: Mutmaßlicher Täter in Haft

Mit Stichen und Schnitten wird ein Mann schwer verletzt, sein Zustand ist kritisch. Nun ist der 36-jährige mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.

Im Kreis Darmstadt-Dieburg wurde ein 27-Jähriger schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Im Kreis Darmstadt-Dieburg wurde ein 27-Jähriger schwer verletzt. (Symbolbild)

Babenhausen (dpa/lhe) - Nach einem Streit mit einem schwer verletzten Mann in Babenhausen ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen den 36-Jährigen werde wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium mit.

Der Zustand des 27 Jahre alten Opfers, das bei der Tat am Donnerstagmittag Stich- und Schnittverletzungen erlitten hatte, sei nach wie vor kritisch. Der 36-Jährige hatte selbst die Polizei verständigt und sich noch am Tatort festnehmen lassen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst weiterhin unklar.

