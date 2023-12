Mutmaßliche Täter von Einbruchserie festgenommen

Darmstadt (dpa/Ihe) - Bei einer Fahndung sind zwei Männer wegen des Verdachts einer Einbruchserie festgenommen worden. Die 43 und 22 Jahre alten Männer sollen für zahlreiche Einbrüche in Kindertagesstätten im Kreis Darmstadt-Dieburg seit Mitte November 2023 und noch weitere, ähnliche Taten in Hessen verantwortlich sein, teilte die Polizei am Montag mit. Die Verdächtigen hätten bei den Einbrüchen Laptops, Tablets und Bargeld mitgehen lassen. Laut Polizei soll die Beute einen Wert von 10.000 Euro haben. Beide Männer seien in Untersuchungshaft.