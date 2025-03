Polizei stoppt Einbruchserie in Gartenhäusern

Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - Ein Kleingartenbesitzer hat der Polizei geholfen, eine mutmaßliche Einbruchsserie im Landkreis Göppingen zu stoppen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Gartenbesitzer nach einem vorhergegangenen Einbruch in seinen Garten in Geislingen an der Steige eine Alarmkamera installiert - die in den frühen Morgenstunden auslöste.