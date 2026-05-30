Einsatz

Mann greift Polizistin an Waffe

Ein Mann irrt auf einer Hauptstraße in Frankfurt umher. Der Rettungsdienst kommt, plötzlich greift der Mann nach der Waffe einer Polizistin.

Ein verwirrter Mann beschäftigte die Polizei in Frankfurt. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Ein verwirrter Mann beschäftigte die Polizei in Frankfurt. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mann hat bei einem von ihm ausgelösten Einsatz nach der Waffe einer Polizistin gegriffen. Es fing damit an, dass der Mann in der Nacht auf Freitag auf einer großen Straße im Stadtteil Gallus umherirrte und Autos an der Weiterfahrt hinderte, wie die Polizei in Frankfurt mitteilte. 

Gegenüber einer alarmierten Streife gab der 21-Jährige an, Herz-Kreislauf-Probleme zu haben. Rettungskräfte wollten ihn kurz darauf versorgen, als er nach dem Diensthemd der Beamtin griff und sich daran festhielt. 

Im Rettungswagen beruhigte sich der 21-Jährige zunächst, stand dann aber unvermittelt auf und fasste nach der Waffe. Er kam schließlich in eine Klinik.

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