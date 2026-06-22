Mann greift Stadtmitarbeiter an
Ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes ist privat in Schwäbisch Gmünd unterwegs. Dann wird er angegangen und verletzt - von einem leidlich Bekannten.
Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) einen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes angegriffen und schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter kam in eine Fachklinik, wie die Polizei mitteilte.
Der Ordnungsdienstmitarbeiter war am Sonntagabend privat in der Innenstadt unterwegs gewesen, als er auf den 45-jährigen Verdächtigen getroffen sein soll. Dieser soll ihn beleidigt und bedroht haben. Den Angaben nach soll er im Vorfeld bereits mehrfach derart ausfällig gegenüber Mitarbeitern der Stadt geworden und daher dem Geschädigten bekannt gewesen sein.
Der Verdächtige soll dann aus einer Gaststätte ein Steakmesser gestohlen und den Stadtmitarbeiter bedroht haben. Bei der sich entwickelnden körperlichen Auseinandersetzung soll der Geschädigte schwer am Arm verletzt worden sein, allerdings nicht durch das Messer. Wie genau der Angreifer das Messer entwendet haben soll, teilte die Polizei nicht mit.