Attacke

Mann greift Stadtmitarbeiter an

Ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes ist privat in Schwäbisch Gmünd unterwegs. Dann wird er angegangen und verletzt - von einem leidlich Bekannten.

Ein städtischer Mitarbeiter ist in Schwäbisch Gmünd verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ein städtischer Mitarbeiter ist in Schwäbisch Gmünd verletzt worden. (Symbolbild)

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) einen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes angegriffen und schwer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter kam in eine Fachklinik, wie die Polizei mitteilte.

Der Ordnungsdienstmitarbeiter war am Sonntagabend privat in der Innenstadt unterwegs gewesen, als er auf den 45-jährigen Verdächtigen getroffen sein soll. Dieser soll ihn beleidigt und bedroht haben. Den Angaben nach soll er im Vorfeld bereits mehrfach derart ausfällig gegenüber Mitarbeitern der Stadt geworden und daher dem Geschädigten bekannt gewesen sein. 

Der Verdächtige soll dann aus einer Gaststätte ein Steakmesser gestohlen und den Stadtmitarbeiter bedroht haben. Bei der sich entwickelnden körperlichen Auseinandersetzung soll der Geschädigte schwer am Arm verletzt worden sein, allerdings nicht durch das Messer. Wie genau der Angreifer das Messer entwendet haben soll, teilte die Polizei nicht mit.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach Attacke in Schwäbisch Gmünd ist Verdächtiger gefasst
Messerattacke

Nach Attacke in Schwäbisch Gmünd ist Verdächtiger gefasst

Wochen nach einer Attacke mit einem lebensgefährlich verletzten Opfer nimmt die Polizei einen 28-Jährigen fest. Die Ermittler finden Beweismittel. Doch noch sind Fragen offen.

15.06.2026

Dachstuhl brennt – Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Gmünd
Feuer in Mehrfamilienhaus

Dachstuhl brennt – Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Gmünd

Flammen lodern am Dachstuhl, Balkone stehen in Brand – was bisher über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Gmünd bekannt ist.

07.06.2026

Bosch streicht etwas weniger Stellen in Schwäbisch Gmünd
Nach Verhandlungen

Bosch streicht etwas weniger Stellen in Schwäbisch Gmünd

Bosch baut in Schwäbisch Gmünd weniger Stellen ab als zunächst geplant. Aufatmen können viele Beschäftigte der Lenkungssparte trotzdem nicht: Bis 2030 soll mehr als jeder zweite Job wegfallen.

25.06.2025

Wahl in Schwäbisch Gmünd: OB Arnold gewinnt haushoch
Oberbürgermeisterwahl

Wahl in Schwäbisch Gmünd: OB Arnold gewinnt haushoch

Schwäbisch Gmünd hat gewählt. Richard Arnold (CDU) ist wie erwartet als Oberbürgermeister bestätigt.

11.05.2025

TVG Großsachsen siegt auch in Schwäbisch Gmünd
Handball

TVG Großsachsen siegt auch in Schwäbisch Gmünd

Die Saasemer bleiben in der Abstiegsrunde weiter ungeschlagen, müssen sich aber gewaltig strecken. Eine Schlussoffensive bringt die Entscheidung.

17.03.2024