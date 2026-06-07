Feuer in Mehrfamilienhaus

Dachstuhl brennt – Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Gmünd

Flammen lodern am Dachstuhl, Balkone stehen in Brand – was bisher über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Gmünd bekannt ist.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr am Dachstuhl laufen. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Die Löscharbeiten der Feuerwehr am Dachstuhl laufen.

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Nach einem Brand in Schwäbisch Gmünd im Ostalbkreis ist ein Mehrfamilienhaus unbewohnbar. Ein Bewohner wurde bei dem Feuer leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Demnach standen am Vormittag mehrere Balkone des Hauses in Brand. Das Feuer sei auf mindestens eine Wohnung und den Dachstuhl übergeschlagen, hieß es. Neun Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers im Haus, konnten aber zügig ins Freie gebracht werden, wie der Sprecher mitteilte. Eine leicht verletzte Person sei vor Ort vom Rettungsdienst behandelt worden. Die Gemeinde kümmere sich um eine alternative Unterbringung der Bewohner. Die Löscharbeiten am Dachstuhl dauern an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
26-Jähriger soll Brand in Mehrfamilienhaus gelegt haben
Kriminalität

26-Jähriger soll Brand in Mehrfamilienhaus gelegt haben

In Schwäbisch Gmünd brennt ein Mehrfamilienhaus. Schnell stellt sich heraus: Der Brand wurde mutmaßlich gelegt. Für die Bewohner hätte das Haus zur tödlichen Falle werden können.

26.08.2025

Balkone in Brand geraten: Hoher Sachschaden in Kehl
Brände

Balkone in Brand geraten: Hoher Sachschaden in Kehl

Kurz nach Mitternacht bricht in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Schnell breiten sich die Flammen aus.

14.04.2025

Feuer in Mehrfamilienhaus: Brand greift auf Bürogebäude über
Feuerwehr im Einsatz

Feuer in Mehrfamilienhaus: Brand greift auf Bürogebäude über

Flammen lodern aus einem Haus in Amtzell. Mehrere Menschen werden medizinisch betreut.

01.02.2025

Brand in Mehrfamilienhaus in Amtzell
Feuerwehr im Einsatz

Brand in Mehrfamilienhaus in Amtzell

Flammen lodern aus einem Haus in Amtzell. Mehrere Menschen werden medizinisch betreut.

31.01.2025

Innenstadtentwicklung

Feuer in Mehrfamilienhaus: Mann erleidet Rauchvergiftung

Aus dem Fenster lodern Flammen: Hausbewohner in Eschwege erleben eine böse Überraschung.

02.02.2024