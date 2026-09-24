Kriminalität

Mann griff tagelang wahllos Menschen an – Festnahme

Angriffe, Flucht, ein gerammter Streifenwagen: Ein 31-Jähriger hat die Polizei im Kreis Tuttlingen auf Trab gehalten. Gefasst wurde er schließlich schlafend in seinem Auto.

Die Polizei konnte den Mann schließlich festnehmen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei konnte den Mann schließlich festnehmen. (Symbolbild)

Tuttlingen/Bärenthal (dpa/lsw) - Nach mehreren Straftaten, Verkehrsunfällen und wiederholtem Fliehen vor der Polizei inklusive Rammen eines Polizeiautos ist ein 31-Jähriger in Bärenthal (Kreis Tuttlingen) festgenommen worden. Der Mann steht im Verdacht, im Verlauf des Mittwochs und an den Tagen zuvor wahllos Menschen angegriffen zu haben, wie ein Polizeisprecher sagte. Diese seien dabei verletzt worden, wie schwer blieb unklar. 

Nach einer erneuten Körperverletzung am Mittwochabend in Fridingen an der Donau fahndeten mehrere Polizisten nach dem Mann. Sie entdeckten sein Auto auf einem Parkplatz an der Landstraße bei Bärenthal. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, fuhr er gegen den Streifenwagen und flüchtete erneut. Beim Wenden des Streifenwagens kam es zudem zu einem leichten Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der leicht verletzt wurde.

Verdächtiger auf der Flucht schlief im Auto

Trotz einer umfangreichen Fahndung mit Polizeihubschrauber blieb der Mann zunächst unauffindbar und wurde erst in den frühen Morgenstunden schlafend in seinem Auto an einem Waldweg entdeckt. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und versuchte erneut zu flüchten, wobei er selbst leicht verletzt wurde. Eine Polizistin erlitt durch eingesetztes Pfefferspray Atemwegsreizungen. Sie konnte ihren Dienst fortsetzen.

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Bei dem 31-Jährigen bestand der Verdacht auf Drogen- oder Medikamenteneinfluss. Zudem war er mit einem nicht zugelassenen Auto unterwegs und besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Er soll im Laufe des Tages in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.

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