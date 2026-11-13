Festnahme in Heidelberg

Mann hantiert an Streifenwagen – Haftbefehl entdeckt

Er wollte offenbar einem Streifenwagen die Luft aus den Reifen lassen – doch eine zweite Streife kam ihm zuvor. Bei der Kontrolle wartete auf die Beamten eine weitere Überraschung.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und kam in eine Justizvollzugsanstalt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Tatverdächtige wurde festgenommen und kam in eine Justizvollzugsanstalt. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Beim Versuch, einem Streifenwagen die Luft aus den Reifen abzulassen, ist ein Mann in Heidelberg erwischt worden. Eine zweite Polizeistreife hatte den 37-Jährigen am Donnerstagabend dabei bemerkt, wie er sich an einem Reifen des abgestellten Wagens zu schaffen machte, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten ihn kontrollierten, stellten sie den Angaben zufolge zu ihrer Überraschung fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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