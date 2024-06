Polizei: Betrunkener fährt auf Beamten zu

Gießen (dpa/lhe) - Ein betrunkener Autofahrer soll in Mittelhessen auf einen Polizisten zugefahren sein. Der hatte ihn in der Nacht zu Mittwoch wegen überhöhter Geschwindigkeit zum Anhalten aufgefordert. Wie das Polizeipräsidium in Gießen mitteilte, hatte die Streife gerade einen anderen Einsatz beendet, als ihnen in Großen-Linden (Kreis Gießen) der Pkw auffiel.