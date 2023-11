Betrunkener fährt auf Spielplatz eines Fast-Food-Restaurants

Weilburg (dpa/lhe) - Ein betrunkener Autofahrer ist in Weilburg versehentlich auf den außen gelegenen Spielplatz eines Fast-Food-Restaurants gefahren. Er legte am Montagabend den Rückwärts- anstelle des Vorwärtsganges ein, durchbrach den Zaun und prallte gegen einen Spielturm, wie die die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde niemand; es befanden sich keine Menschen auf dem Gelände. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 2,5 Promille bei dem 24-Jährigen an. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und stellten seinen Führerschein sicher.