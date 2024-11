Betrunkener Autofahrer fährt mehrere Autos kaputt

Offenbach (dpa/lhe) - Ein betrunkener Autofahrer ist am Freitagabend in Offenbach gegen mehrere geparkte Autos gefahren und hat einen Schaden von rund 17.000 Euro verursacht. Der 64 Jahre alte Mann habe unter «erheblichem Alkoholeinfluss» gestanden und auch keine Fahrerlaubnis gehabt, teilte die Polizei mit. Er habe die Kontrolle über sein Auto verloren und sei gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Autos gefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen.