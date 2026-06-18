Er hatte 1,2 Promille

Mann hantiert mit Spielzeugwaffe – Polizei droht Schüsse an

Ein 28-Jähriger sorgt mit einer täuschend echten Spielzeugpistole für einen Polizeieinsatz. Erst als Schüsse angedroht werden, legt er sich auf den Boden.

Die Polizei drohte, auf den Mann zu schießen. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei drohte, auf den Mann zu schießen. (Symbolbild)

Weinheim (dpa/lsw) - Ein 28-Jähriger hat in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit einer täuschend echten Spielzeugpistole für eine äußerst brenzlige Situation mit Polizisten gesorgt. Der Mann sei zunächst auf einem öffentlichen Platz aufgefallen, wo er mit der Pistole hantiert habe, sagte ein Polizeisprecher. Später habe er die Waffe auf dem Gelände einer Tankstelle mehrfach in die Hand genommen und in den hinteren Hosenbund gesteckt. Warum er dies tat, blieb laut Sprecher zunächst unklar.

Polizeistreifen trafen den Mann schließlich in der Nähe an. Dabei kam der 28-Jährige der Aufforderung, sich auf den Boden zu legen, zunächst nicht nach. Stattdessen griff er in seinen Hosenbund, woraufhin die Beamten ihre Dienstwaffen auf ihn richteten und den Schusswaffengebrauch androhten.

Erst dann legte sich der Mann mit ausgestreckten Armen auf den Boden und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die sichergestellte Pistole stellte sich als Spielzeug heraus. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,2 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

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