Mann in Auto angeschossen: Fahndung nach Verdächtigem

Gießen (dpa) - Die Polizei in Gießen fahndet nach einem Verdächtigen, der einen 49 Jahre alten Autofahrer mit einem Schuss schwer verletzt haben soll. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhren nach ersten Ermittlungen der 49-Jährige und eine Begleiterin am Dienstagabend mit dem Auto in eine Hofeinfahrt der Alicenstraße. Die Beifahrerin habe einen Unbekannten auf dem Hof bemerkt und aus dem Fahrzeug heraus angesprochen. «Kurz darauf schoss der Unbekannte dem noch im Fahrzeug sitzenden Mann ins Bein», berichteten die Beamten. Anschließend sei der Schütze geflüchtet.