Autofahrer schwer verletzt

Gießen (dpa/lhe) - Auf der A5 bei Reiskirchen ist ein Autofahrer auf einen Lastwagen aufgefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizeipräsidium Mittelhessen war der 41-Jährige aus Bad Salzungen am Donnerstagabend von Frankfurt Richtung Kassel unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache unter das Heck des Lkw-Anhängers fuhr.

Das Auto wurde infolge des Aufpralls in die Mittelleitplanke gelenkt. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde mit schwersten lebensbedrohlichen Verletzungen aus dem Fahrzeug geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Der 54 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt.