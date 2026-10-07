Mann in Flüchtlingsunterkunft erstochen: Prozessstart

Kassel (dpa/lhe) - Weil er einen 27 Jahre alten Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) erstochen haben soll, steht ab Mittwoch (9.00 Uhr) ein 24-Jähriger jetzt wegen Mordes aus Heimtücke vor dem Landgericht Kassel. Ein Streit zwischen den beiden Männern aus Afghanistan soll Ende März eskaliert sein.

Der Angeklagte soll mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben. Der Mann versuchte nach den Erkenntnissen der Ermittler, vor seinem Peiniger zu fliehen. Draußen soll der Angreifer aber noch etliche Male auf ihn eingestochen haben.

Paranoide Schizophrenie diagnostiziert

Bei dem Beschuldigten, der vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, wurde laut Staatsanwaltschaft im Rahmen eines psychiatrischen Gutachtens eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Er habe die Tat daher wahrscheinlich im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen, hieß es. Die 10. Große Strafkammer des Landgerichts müsse daher im Rahmen des Sicherungsverfahrens prüfen, ob die Voraussetzungen einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus vorliegen.

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