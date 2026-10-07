Justiz

Mann in Flüchtlingsunterkunft erstochen: Prozessstart

Ein Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Hessisch Lichtenau endet tödlich. Nun muss das Landgericht Kassel klären, ob der Angeklagte schuldunfähig ist.

Vor dem Landgericht Kassel geht es auch um die Frage, ob der mutmaßliche Täter schuldunfähig war. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Vor dem Landgericht Kassel geht es auch um die Frage, ob der mutmaßliche Täter schuldunfähig war. (Archivbild)

Kassel (dpa/lhe) - Weil er einen 27 Jahre alten Mann in einer Flüchtlingsunterkunft in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) erstochen haben soll, steht ab Mittwoch (9.00 Uhr) ein 24-Jähriger jetzt wegen Mordes aus Heimtücke vor dem Landgericht Kassel. Ein Streit zwischen den beiden Männern aus Afghanistan soll Ende März eskaliert sein. 

Der Angeklagte soll mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben. Der Mann versuchte nach den Erkenntnissen der Ermittler, vor seinem Peiniger zu fliehen. Draußen soll der Angreifer aber noch etliche Male auf ihn eingestochen haben.

Paranoide Schizophrenie diagnostiziert 

Bei dem Beschuldigten, der vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist, wurde laut Staatsanwaltschaft im Rahmen eines psychiatrischen Gutachtens eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Er habe die Tat daher wahrscheinlich im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen, hieß es. Die 10. Große Strafkammer des Landgerichts müsse daher im Rahmen des Sicherungsverfahrens prüfen, ob die Voraussetzungen einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus vorliegen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

In dem Verfahren sind bis Ende Oktober zunächst drei weitere Verhandlungstermine angesetzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Prozess in Kassel: Mann soll Stiefvater getötet haben
Justiz

Prozess in Kassel: Mann soll Stiefvater getötet haben

Ein 33-Jähriger steht in Kassel vor Gericht: Ihm wird vorgeworfen, seinen Stiefvater nach einem Streit getötet zu haben. Das Gericht muss nun unter anderem die Schuldfähigkeit des Täters prüfen.

30.03.2026

Mann in Flüchtlingsunterkunft erstochen
Großeinsatz

Mann in Flüchtlingsunterkunft erstochen

Nach einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Hessisch Lichtenau ist ein 27-Jähriger an Stichverletzungen gestorben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest – sein Motiv ist noch unklar.

25.03.2026

Angeklagte geht nach Urteil in Mordprozess auf Anwalt los
Attacke nach Urteil

Angeklagte geht nach Urteil in Mordprozess auf Anwalt los

Ungewöhnliche Szenen im Gericht: Nach dem Freispruch wegen Schuldunfähigkeit greift die Angeklagte einen ihrer Anwälte an. Sicherheitskräfte müssen eingreifen.

13.02.2026

Glätte in Hessen – Polizei meldet wenige Unfälle
Unfälle

Glätte in Hessen – Polizei meldet wenige Unfälle

Trotz teils glatter Straßen gab es in Hessen nur wenige Unfälle. Bei einem Zusammenstoß nahe Hessisch Lichtenau kam jedoch eine Frau ums Leben.

27.12.2025

Werra-Meißner-Kreis

Hessisch Lichtenau: 26-Jähriger nach Einbruchserie verhaftet

14.04.2023