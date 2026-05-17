Mann in Gaststätte mit Pfefferspray und Schlägen verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein junger Mann ist in einer Gaststätte in Wiesbaden mit Schlägen und Tritten verletzt worden. Zudem sei Pfefferspray eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach wurde der 22-Jährige am frühen Morgen von zwei Menschen angegriffen. Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger und ein Unbekannter hätten auf den Mann eingeschlagen und ihn getreten. Der 22-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 20-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und in Gewahrsam gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem bislang unbekannten Tatverdächtigen.