Kriminalität

Mann in Gaststätte mit Pfefferspray und Schlägen verletzt

In einer Wiesbadener Gaststätte wird ein 22-Jähriger mit Schlägen, Tritten und Pfefferspray verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem flüchtigen Tatverdächtigen.

Der 20 Jahre alte Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Der 20 Jahre alte Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein junger Mann ist in einer Gaststätte in Wiesbaden mit Schlägen und Tritten verletzt worden. Zudem sei Pfefferspray eingesetzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach wurde der 22-Jährige am frühen Morgen von zwei Menschen angegriffen. Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger und ein Unbekannter hätten auf den Mann eingeschlagen und ihn getreten. Der 22-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 20-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und in Gewahrsam gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem bislang unbekannten Tatverdächtigen.

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