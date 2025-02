Pfarrer überfallen - Verdächtiger in Tram festgenommen

Kassel (dpa/lrs) - Ein Pfarrer in Kassel ist überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, klingelte der 38 Jahre alte Tatverdächtige am Samstagnachmittag am Pfarrhaus und forderte Geld von dem Geistlichen. Daraufhin soll er ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, ihn geschubst und ihm mit einem zunächst unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen haben. Schließlich sei er mit 200 Euro geflohen, die er erbeutet habe. Der Pfarrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.