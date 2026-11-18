Das 26 Jahre alte Opfer soll mit einem Begleiter am Sonntag vor über einer Woche (8. November) nachts im Auto unterwegs gewesen sein. Dabei sollen sie einen Unbekannten bemerkt haben, der gegen eine Hauswand urinierte. Als sie ihn zur Rede stellten, sollen zwei weitere Männer in einem Auto angefahren gekommen sein. Diese beiden und der unbekannte Wildpinkler sollen auf den 26-Jährigen und seinen Begleiter losgegangen sein. Einer der beiden mutmaßlichen Angreifer aus dem hinzugekommenen Auto soll ein Messer gezogen und auf den 26-Jährigen eingestochen haben.