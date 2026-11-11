Streit eskaliert

Nach Messerangriff im Supermarkt: 35-Jähriger stabil

Nach einem Streit in einem Lebensmittelmarkt wird ein Mann mit einem Messer attackiert. Zwischenzeitlich schwebt er in Lebensgefahr - nun hat sich sein Zustand stabilisiert.

Ein Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Nach einer Messerstecherei in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) schwebt ein 35-Jähriger nicht mehr in Lebensgefahr. Einer der Beteiligten sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. 

Drei Bekannte waren am Montag in einem Lebensmittelmarkt in einen Streit geraten. Die Situation eskalierte, dabei wurde ein 34-Jähriger leicht und der 35-Jährige lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Der 35-Jährige kam in eine Klinik und wurde notoperiert, den Angaben zufolge ist sein Zustand mittlerweile stabil.

Die 33-Jährige und den 34-Jährigen nahm die Polizei kurz darauf fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Frau wieder gehen. Der 34-Jährige wurde nach Behandlung seiner Verletzungen einem Haftrichter vorgeführt. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Die Gründe für den Streit ermittelt die Polizei.

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