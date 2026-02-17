Körperverletzung

Mann in Oberkörper gestochen – schwere Verletzungen

Zwei Männer geraten in einen Streit, einer von ihnen muss anschließend ins Krankenhaus. Bei dem mutmaßlichen Täter klicken die Handschellen.

Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden. (Symbolbild)

Volkmarsen (dpa/lhe) - Bei einem Streit in Volkmarsen ist ein 30-jähriger Mann mit Stichen in den Oberkörper schwer verletzt worden. Er sei in eine Klinik gebracht und dort intensivmedizinisch behandelt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. In der Nähe des Tatorts im Landkreis Waldeck-Frankenberg wurde ein 34-Jähriger festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Er soll mutmaßlich mit einem Messer auf den anderen Mann eingestochen haben. Der Ablauf und die Hintergründe der Tat vom Sonntagnachmittag in einem Haus in der Volkmarser Innenstadt müssen noch ermittelt werden.

