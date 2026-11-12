Mann in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 46-Jähriger hat in Karlsruhe einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hatte sich offenbar selbst Schnittverletzungen zugefügt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hatten demnach einen Mann in einer Wohnung in der Karlsruher Oststadt gemeldet, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden soll. Es war den Angaben zufolge zunächst unklar, ob er Zugang zu gefährlichen Gegenständen hatte. Die Polizei sei deshalb mit einem hohen Kräfteaufgebot angerückt. Der Mann habe die Tür trotz Aufforderung nicht geöffnet. Die Beamten verschafften sich Zutritt zur Wohnung und trafen ihn verletzt an.