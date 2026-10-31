Polizei sperrt Bereiche der Frankfurter Innenstadt ab
Tumulte, Gewalt und Ausschreitungen in der Frankfurter Innenstadt: Die Polizei greift zu einem drastischen Mittel.
Frankfurt/Main (dpa) - Die Frankfurter Polizei hat die Einkaufsstraße Zeil in der Frankfurter Innenstadt wegen gewalttätiger Ausschreitungen und Plünderungen abgesperrt. «Alle unbeteiligten Personen, welche sich noch auf der Zeil befinden, können die Zeil verlassen. Ein Zutritt der Zeil ist ab jetzt nicht mehr möglich», teilte die Polizei mit. Zuvor hatten Randalierer an mehreren Geschäften die Schaufensterscheiben eingeschlagen, es kam zu Plünderungen.
Auf der Zeil zwischen Hauptwache und Konstablerwache kam es zu chaotischen Szenen und Tumulten. Die Zeil ist eine der meistbesuchten Einkaufsstraßen in Deutschland und insgesamt mehr als einen Kilometer lang.