Proteste eskalieren

Polizei sperrt Bereiche der Frankfurter Innenstadt ab

Tumulte, Gewalt und Ausschreitungen in der Frankfurter Innenstadt: Die Polizei greift zu einem drastischen Mittel.

Randalierer lieferten sich immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Foto: Florian Wiegand/dpa
Randalierer lieferten sich immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Frankfurter Polizei hat die Einkaufsstraße Zeil in der Frankfurter Innenstadt wegen gewalttätiger Ausschreitungen und Plünderungen abgesperrt. «Alle unbeteiligten Personen, welche sich noch auf der Zeil befinden, können die Zeil verlassen. Ein Zutritt der Zeil ist ab jetzt nicht mehr möglich», teilte die Polizei mit. Zuvor hatten Randalierer an mehreren Geschäften die Schaufensterscheiben eingeschlagen, es kam zu Plünderungen. 

Auf der Zeil zwischen Hauptwache und Konstablerwache kam es zu chaotischen Szenen und Tumulten. Die Zeil ist eine der meistbesuchten Einkaufsstraßen in Deutschland und insgesamt mehr als einen Kilometer lang.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Eingeschlagene Scheiben und Plünderungen in Frankfurt
Proteste eskalieren

Eingeschlagene Scheiben und Plünderungen in Frankfurt

Nach der Auflösung einer Demonstration kommt es in der Frankfurter Innenstadt zu gewalttätigen Szenen. Schaufensterscheiben werden eingeschlagen, Geschäfte geplündert.

vor 1 Stunde

Erst friedlich, dann Gewalt - Frankfurter Demo aufgelöst
Tumulte und Verletzte

Erst friedlich, dann Gewalt - Frankfurter Demo aufgelöst

Tausende folgen dem Aufruf der Initiative «Gen Z regelt» und ziehen zunächst friedlich durch Frankfurt. Am Abend schlägt der Protest in Gewalt um, Polizisten werden verletzt. Was bisher bekannt ist.

vor 2 Stunden

Polizei wird in Frankfurt nach Demo weiter attackiert
Proteste eskalieren

Polizei wird in Frankfurt nach Demo weiter attackiert

Steine und Böller fliegen, ein Wasserwerfer steht bereit. Die Stimmung in der Innenstadt bleibt nach der Auflösung des Demonstrationszuges angespannt.

31.10.2026

Nächtliche Kontrollen sollen Zeil sicherer machen
Polizei

Nächtliche Kontrollen sollen Zeil sicherer machen

Tagsüber Einkaufmeile, nachts Angstraum? Die Frankfurter Polizei verstärkt an den Wochenenden ihre Präsenz in der Innenstadt.

29.11.2025

Proteste gegen Regierung in Serbien eskalieren erneut
Demonstrationen

Proteste gegen Regierung in Serbien eskalieren erneut

Den zweiten Abend in Folge kommt es zu Gewalt bei Protesten gegen die Regierung von Präsident Vucic, die als korrupt kritisiert wird. An einem Parteisitz der Regierung gehen Scheiben zu Bruch.

14.08.2025