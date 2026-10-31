Randalierer schlagen Schaufenster in Frankfurt ein
Nach der Auflösung einer Demonstration kommt es in der Frankfurter Innenstadt zu gewalttätigen Szenen. Schaufensterscheiben werden eingeschlagen.
Frankfurt/Main (dpa) - In der Frankfurter Innenstadt haben sich Randalierer und Polizei am Abend weiter Auseinandersetzungen geliefert. dpa-Reporter beobachteten, wie mehrere Gewalttäter Schaufensterscheiben von Geschäften einschlugen und versuchten, Gegenstände daraus mitzunehmen.
Auch nach Auflösung einer Demonstration wegen wiederholter Attacken gegen Einsatzkräfte sind nach Darstellung der Polizei weiterhin gewalttätige Gruppen in der Frankfurter Innenstadt unterwegs. Insbesondere im Bereich der Einkaufsstraße Zeil ist die Polizei mit einem großen Aufgebot im Einsatz, dort kam es teils zu tumultartigen Szenen.