Proteste eskalieren

Randalierer schlagen Schaufenster in Frankfurt ein

Nach der Auflösung einer Demonstration kommt es in der Frankfurter Innenstadt zu gewalttätigen Szenen. Schaufensterscheiben werden eingeschlagen.

Die Polizei hatte zuvor die Demonstration aufgelöst. Foto: Andreas Arnold/dpa
Die Polizei hatte zuvor die Demonstration aufgelöst.

Frankfurt/Main (dpa) - In der Frankfurter Innenstadt haben sich Randalierer und Polizei am Abend weiter Auseinandersetzungen geliefert. dpa-Reporter beobachteten, wie mehrere Gewalttäter Schaufensterscheiben von Geschäften einschlugen und versuchten, Gegenstände daraus mitzunehmen.

Auch nach Auflösung einer Demonstration wegen wiederholter Attacken gegen Einsatzkräfte sind nach Darstellung der Polizei weiterhin gewalttätige Gruppen in der Frankfurter Innenstadt unterwegs. Insbesondere im Bereich der Einkaufsstraße Zeil ist die Polizei mit einem großen Aufgebot im Einsatz, dort kam es teils zu tumultartigen Szenen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei wird in Frankfurt nach Demo weiter attackiert
Proteste eskalieren

Polizei wird in Frankfurt nach Demo weiter attackiert

Steine und Böller fliegen, ein Wasserwerfer steht bereit. Die Stimmung in der Innenstadt bleibt nach der Auflösung des Demonstrationszuges angespannt.

vor 2 Stunden

Protesttag in Frankfurt - Tausende zu Gen-Z-Demo erwartet
Großdemos

Protesttag in Frankfurt - Tausende zu Gen-Z-Demo erwartet

9.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind für die größere von zwei Demonstrationen angemeldet, die Behörden erwarten deutlich weniger. Die Polizei ist im Großeinsatz und warnt vor Verkehrsproblemen.

31.10.2026

Vorbereitungen auf Gen-Z-Protest in Frankfurt
Bundesweiter Protesttag

Vorbereitungen auf Gen-Z-Protest in Frankfurt

Tausende werden am Samstag zu Demonstrationen in der Innenstadt erwartet. Händler verbarrikadieren vorher ihre Geschäfte.

30.10.2026

Proteste gegen Regierung in Serbien eskalieren erneut
Demonstrationen

Proteste gegen Regierung in Serbien eskalieren erneut

Den zweiten Abend in Folge kommt es zu Gewalt bei Protesten gegen die Regierung von Präsident Vucic, die als korrupt kritisiert wird. An einem Parteisitz der Regierung gehen Scheiben zu Bruch.

14.08.2025

Mehrere Syrien-Proteste in Frankfurt
Polizei im Einsatz

Mehrere Syrien-Proteste in Frankfurt

Ein besetztes ehemaliges Konsulat und zwei Demonstrationen: In Frankfurt am Main protestieren Menschen mit Blick auf Syrien. Worum geht es?

14.12.2024