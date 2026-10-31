Polizei wird in Frankfurt nach Demo weiter attackiert

Frankfurt/Main (dpa) - Auch nach Auflösung der Demonstration in Frankfurt kommt es zu Attacken gegen die Polizei in der Innenstadt. Es würden weiter Steine und Böller auf Einsatzkräfte geworfen, teilte die Polizei mit. Es werde konsequent gegen diese Störer vorgegangen. Die Polizei empfahl Unbeteiligten, sich von gewaltbereiten Personen zu distanzieren.