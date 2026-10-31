Polizei wird in Frankfurt nach Demo weiter attackiert
Steine und Böller fliegen, ein Wasserwerfer steht bereit. Die Stimmung in der Innenstadt bleibt nach der Auflösung des Demonstrationszuges angespannt.
Frankfurt/Main (dpa) - Auch nach Auflösung der Demonstration in Frankfurt kommt es zu Attacken gegen die Polizei in der Innenstadt. Es würden weiter Steine und Böller auf Einsatzkräfte geworfen, teilte die Polizei mit. Es werde konsequent gegen diese Störer vorgegangen. Die Polizei empfahl Unbeteiligten, sich von gewaltbereiten Personen zu distanzieren.
An verschiedenen Stellen im Zentrum Frankfurts waren am Abend Personengruppen unterwegs. Der zuvor in der Nähe der Konstablerwache eingesetzte Wasserwerfer war weiter vor Ort. Nach Angaben des hessischen Innenministers Roman Poseck (CDU) wurden bei den Protesten, die am Nachmittag zunächst friedlich begonnen hatten, mehrere Polizisten verletzt.