Proteste

Böller-Würfe auf Polizei in Frankfurt - Wasserwerfer vor Ort

Stundenlang ziehen tausende Demonstranten weitgehend friedlich durch Frankfurt. Am Abend ändert sich die Stimmung, immer wieder stockt der Zug wegen Böller und Pyrotechnik. Wie ist der Stand?

Viele Menschen haben in Frankfurt über Stunden friedlich demonstriert, am Abend kam es dann vermehrt zum Zünden von Pyrotechnik. Foto: Florian Wiegand/dpa
Viele Menschen haben in Frankfurt über Stunden friedlich demonstriert, am Abend kam es dann vermehrt zum Zünden von Pyrotechnik.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem über Stunden weitgehend friedlichen Protest ist es am Abend bei der Demonstration in Frankfurt zu Böllerwürfen gegen die Polizei gekommen. In der Nähe der Konstablerwache in der Innenstadt stocke der Demonstrationszug, es fuhr ein Wasserwerfer vor. Zuvor war an mehreren Stellen auch Pyrotechnik gezündet worden. 

Die Demonstration der Initiative «Gen Z regelt» hatte am frühen Nachmittag an der Weseler Werft am Main begonnen und verließ zunächst ohne besondere Zwischenfälle - abgesehen von kurzen Unterbrechungen, weil sich einzelne Personen vermummt hatten. In der Spitze waren laut Polizei rund 8.000 Menschen dabei, die Veranstalter sprachen von 9.000.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei: Kein friedlicher Protest in Stuttgart
«Gen Z» demonstriert

Polizei: Kein friedlicher Protest in Stuttgart

Schon vor dem Start der Demonstration werden in Stuttgart Böller und Rauchtöpfe gezündet. Später muss die Polizei den Aufzug mehrfach stoppen.

vor 26 Minuten

Tausende bei Demo in Frankfurt - Pyrotechnik sorgt für Stopp
Proteste

Tausende bei Demo in Frankfurt - Pyrotechnik sorgt für Stopp

«Gen Z regelt» hat auch in Frankfurt mobilisiert. Auf Reden an der Weseler Werft folgt ein Demozug durch die Innenstadt. Die Polizei greift ein, als sich Teilnehmer vermummen und Pyrotechnik zünden.

vor 1 Stunde

LKA: Böller im Einkaufszentrum war Ausnahmefall
Böllerwurf

LKA: Böller im Einkaufszentrum war Ausnahmefall

Nach einem Böllerwurf in einem Frankfurter Einkaufszentrum sieht die Polizei darin eine seltene Ausnahme. In den letzten fünf Jahren gab es laut LKA keine vergleichbaren Fälle.

09.11.2025

Kriminalität

Halloween-Nacht teils mit Krawallen: Wasserwerfer in Hamburg

Bunt verkleidet und auf der Suche nach Süßigkeiten: Überall in Deutschland ist Halloween gefeiert worden. Mancherorts gab es aber auch gewaltsame Zwischenfälle.

02.11.2023

Kriminalität

Halloween-Nacht teils mit Krawallen: Wasserwerfer in Hamburg

Randale statt Halloween-Spaß: An vielen Orten in Deutschland musste die Polizei in der Nacht ausrücken. In Hamburg kamen sogar Wasserwerfer zum Einsatz.

01.11.2023