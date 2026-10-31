Böller-Würfe auf Polizei in Frankfurt - Wasserwerfer vor Ort
Stundenlang ziehen tausende Demonstranten weitgehend friedlich durch Frankfurt. Am Abend ändert sich die Stimmung, immer wieder stockt der Zug wegen Böller und Pyrotechnik. Wie ist der Stand?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem über Stunden weitgehend friedlichen Protest ist es am Abend bei der Demonstration in Frankfurt zu Böllerwürfen gegen die Polizei gekommen. In der Nähe der Konstablerwache in der Innenstadt stocke der Demonstrationszug, es fuhr ein Wasserwerfer vor. Zuvor war an mehreren Stellen auch Pyrotechnik gezündet worden.
Die Demonstration der Initiative «Gen Z regelt» hatte am frühen Nachmittag an der Weseler Werft am Main begonnen und verließ zunächst ohne besondere Zwischenfälle - abgesehen von kurzen Unterbrechungen, weil sich einzelne Personen vermummt hatten. In der Spitze waren laut Polizei rund 8.000 Menschen dabei, die Veranstalter sprachen von 9.000.