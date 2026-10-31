Polizei: Kein friedlicher Protest in Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Jugend-Demonstration in Stuttgart ist nach Angaben der Polizei nicht friedlich verlaufen. Teilnehmer warfen laut einer Polizeisprecherin Flaschen und Pyrotechnik auf Beamte. Dadurch seien zwei Polizisten verletzt worden. «Wir haben viele Dutzend Straftaten zu verzeichnen», berichtete die Sprecherin auf dem Whatsapp-Kanal der Polizei. Es sei mehrfach gegen die Auflagen verstoßen worden. Mehrere Tatverdächtige seien vorläufig festgenommen worden.

Auch nach dem Abschluss der Kundgebung seien noch zahlreiche Demonstranten auf dem Marienplatz, teilte die Polizei nach dem offiziellen Ende der Aktion mit. Die Beamten seien daher weiter «mit starken Kräften vor Ort». Die befürchteten großen Ausschreitungen seien aber ausgeblieben.

Schon vor Beginn des Aufzugs am Nachmittag sollen erste Böller und Rauchtöpfe gezündet worden sein. Während des Aufzugs und bei der Abschlusskundgebung wurde dann nach Polizeiangaben immer wieder Pyrotechnik auf Einsatzkräfte geworfen.

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