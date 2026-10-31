«Gen Z» demonstriert

Pyro gegen Polizisten und brennende Mülleimer in Stuttgart

Als Teil der bundesweiten Jugendproteste läuft auch eine Demo in Stuttgart. Die Polizei berichtet von mehreren - teils gravierenden - Störungen. Und fehlender Kooperation der Veranstalter.

Der Demozug ist in Stuttgart unterwegs. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Demozug ist in Stuttgart unterwegs.

Stuttgart (dpa/lsw) - Entgegen der Absprachen zieht die Jugend-Demonstration in Stuttgart über eine andere Strecke. «Die Versammlungsleitung hat eine Kooperation verweigert», teilte die Polizei unter anderem über ihren WhatsApp-Kanal mit. Auch hätten sich immer wieder Teilnehmer in verschiedene Richtungen entfernt. Der Aufzug wurde laut Polizei mehrfach gestoppt. Einer Sprecherin zufolge sind mindestens 3.000 Menschen in Stuttgart unterwegs.

Zuvor hatte das Präsidium schon berichtet, dass einige Teilnehmer vermummt seien. Aus dem Aufzug soll Pyrotechnik gegen Einsatzkräfte eingesetzt worden sein, teilte die Polizei mit. «Das wird nicht geduldet und die Verantwortlichen erwarten Konsequenzen», hieß es dazu. Vereinzelt seien zudem Sachbeschädigungen wie Graffiti und brennende Mülleimer gemeldet worden.

Die Polizei ist im Einsatz. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei ist im Einsatz.

Noch vor Beginn des Aufzugs seien Rauchtöpfe gezündet worden, auch Böller seien zu hören gewesen. «Das ist nicht okay», sagte die Sprecherin in einem kurzen Video. «Wir appellieren an euch: Seid laut, aber bleibt friedlich.»

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