Wo die Jugend heute in Baden-Württemberg auf die Straße geht
Friedliche Proteste – dazu rufen Politik und Polizei vor den Jugenddemos auf. Zugleich haben Geschäfte ihre Schaufenster verbarrikadiert. Was hinter der Sorge vor Ausschreitungen steckt.
Stuttgart/Karlsruhe (dpa/lsw) - Junge Menschen in Baden-Württemberg wollen heute in mehreren Städten an den bundesweiten Demonstrationen für ihre Zukunft teilnehmen. Kundgebungen sind unter anderem für Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg und Ulm angekündigt. Losgehen soll es fast überall um 14.00 Uhr, nur in Karlsruhe ist der Start für 16.00 Uhr angesetzt.
Während vom Innenminister über die Polizei bis zu Landesschüler- und Landesjugendbeirat alle zu friedlichen Protesten aufrufen, haben einige Geschäfte in den Innenstädten ihre Schaufenster verbarrikadiert. Die Sorge ist, dass es ähnliche Ausschreitungen und Krawalle geben könnte wie in Frankreich.
Gen Z möchte mitbestimmen
Zu den Protesten ruft eine Initiative namens «Gen Z regelt» auf. Gen Z ist eine Abkürzung für Generation Z. Die umfasst je nach Definition junge Erwachsene, die zwischen Ende der 1990er und den frühen 2010er Jahren geboren wurden.
Die Initiative fordert laut ihrem Internetauftritt unter anderem ein bezahlbares Leben und Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie statt Kürzungen. Lasten sollten gerecht verteilt werden, statt bei der jungen Generation zu sparen. Zu den Forderungen zählen darüber hinaus konsequenterer Klimaschutz und ein Nein zu einer Wehrpflicht. Ganz grundsätzlich heißt es zudem: «Wir wollen mitbestimmen, wenn über unsere Zukunft entschieden wird.» Gewalt lehnt die Gruppe ab.
Wie viele Menschen zu den Demos kommen, bleibt abzuwarten. Auf der Homepage kann man mit einem einfachen Klick angeben, dabei sein zu wollen. Das haben den Angaben nach zwar Tausende gemacht. Die bei den offiziellen Anmeldungen genannten erwarteten Teilnehmerzahlen sind aber deutlich niedriger. So wollen etwa in Stuttgart laut der Internetseite mehr als 13.000 Menschen dabei sein, angemeldet sind der Stadt zufolge aber nur 6.000.
Innenminister warnt vor Extremisten auf Demos
Innenminister Manuel Hagel (CDU) hatte in den vergangenen Tagen mehrfach vor Ausschreitungen gewarnt – und zugleich immer wieder betont, dass die Polizei friedlichen Protest schützen werde. Diese müsse sich allerdings vorbereiten, sagte er mit Verweis auf die Ereignisse in Frankreich. Dort habe es jüngst 2.400 Festnahmen an einem einzigen Tag gegeben, 150 Polizisten seien verletzt worden. «Im Netz werden diese Bilder teils als Vorbild geteilt», sagte Hagel. Extremisten versuchten, die Demos zu unterwandern.