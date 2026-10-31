Gen Z demonstriert

Wo die Jugend heute in Baden-Württemberg auf die Straße geht

Friedliche Proteste – dazu rufen Politik und Polizei vor den Jugenddemos auf. Zugleich haben Geschäfte ihre Schaufenster verbarrikadiert. Was hinter der Sorge vor Ausschreitungen steckt.

Vor einer Douglas-Filiale wurden Holzwände vor den Schaufenstern befestigt. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Vor einer Douglas-Filiale wurden Holzwände vor den Schaufenstern befestigt.

Stuttgart/Karlsruhe (dpa/lsw) - Junge Menschen in Baden-Württemberg wollen heute in mehreren Städten an den bundesweiten Demonstrationen für ihre Zukunft teilnehmen. Kundgebungen sind unter anderem für Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg und Ulm angekündigt. Losgehen soll es fast überall um 14.00 Uhr, nur in Karlsruhe ist der Start für 16.00 Uhr angesetzt.

Während vom Innenminister über die Polizei bis zu Landesschüler- und Landesjugendbeirat alle zu friedlichen Protesten aufrufen, haben einige Geschäfte in den Innenstädten ihre Schaufenster verbarrikadiert. Die Sorge ist, dass es ähnliche Ausschreitungen und Krawalle geben könnte wie in Frankreich.

Gen Z möchte mitbestimmen

Zu den Protesten ruft eine Initiative namens «Gen Z regelt» auf. Gen Z ist eine Abkürzung für Generation Z. Die umfasst je nach Definition junge Erwachsene, die zwischen Ende der 1990er und den frühen 2010er Jahren geboren wurden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Initiative fordert laut ihrem Internetauftritt unter anderem ein bezahlbares Leben und Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie statt Kürzungen. Lasten sollten gerecht verteilt werden, statt bei der jungen Generation zu sparen. Zu den Forderungen zählen darüber hinaus konsequenterer Klimaschutz und ein Nein zu einer Wehrpflicht. Ganz grundsätzlich heißt es zudem: «Wir wollen mitbestimmen, wenn über unsere Zukunft entschieden wird.» Gewalt lehnt die Gruppe ab.

Ein Schreiben informiert über die Schließung einer Filiale des Telekommunikationsunternehmens Freenet wegen der Demonstrationen. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Ein Schreiben informiert über die Schließung einer Filiale des Telekommunikationsunternehmens Freenet wegen der Demonstrationen.

Wie viele Menschen zu den Demos kommen, bleibt abzuwarten. Auf der Homepage kann man mit einem einfachen Klick angeben, dabei sein zu wollen. Das haben den Angaben nach zwar Tausende gemacht. Die bei den offiziellen Anmeldungen genannten erwarteten Teilnehmerzahlen sind aber deutlich niedriger. So wollen etwa in Stuttgart laut der Internetseite mehr als 13.000 Menschen dabei sein, angemeldet sind der Stadt zufolge aber nur 6.000.

Innenminister warnt vor Extremisten auf Demos

Innenminister Manuel Hagel (CDU) hatte in den vergangenen Tagen mehrfach vor Ausschreitungen gewarnt – und zugleich immer wieder betont, dass die Polizei friedlichen Protest schützen werde. Diese müsse sich allerdings vorbereiten, sagte er mit Verweis auf die Ereignisse in Frankreich. Dort habe es jüngst 2.400 Festnahmen an einem einzigen Tag gegeben, 150 Polizisten seien verletzt worden. «Im Netz werden diese Bilder teils als Vorbild geteilt», sagte Hagel. Extremisten versuchten, die Demos zu unterwandern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vorbereitungen auf Gen-Z-Protest in Frankfurt
Bundesweiter Protesttag

Vorbereitungen auf Gen-Z-Protest in Frankfurt

Tausende werden am Samstag zu Demonstrationen in der Innenstadt erwartet. Händler verbarrikadieren vorher ihre Geschäfte.

30.10.2026

Minister: «Extremisten versuchen die Demos zu unterwandern»
Jugendproteste im Südwesten

Minister: «Extremisten versuchen die Demos zu unterwandern»

Die Initiative «Gen Z regelt» ruft in mehreren Städten zu Protesten auf und lehnt Gewalt ab. Wie Innenminister Hagel zu den Sorgen der Jugendlichen steht - und was die Polizei am Samstag tun soll.

30.10.2026

Einzelhändler im Südwesten blicken mit Sorge auf «Gen Z regelt»
Proteste

Einzelhändler im Südwesten blicken mit Sorge auf «Gen Z regelt»

Für Samstag sind auch in mehreren Südwest-Städten Proteste von «Gen Z regelt» angekündigt. Einige Geschäfte wollen deshalb früher schließen – wie bereiten sich Händler auf den Tag vor?

30.10.2026

Jugendbeirat wirbt für friedlichen Protest am Samstag
Jugendproteste

Jugendbeirat wirbt für friedlichen Protest am Samstag

«Sie sind es leid, dass über ihre Zukunft gesprochen wird, ohne sie wirklich einzubeziehen»: Wie der Landesjugendbeirat zu den «Gen-Z»-Demos steht und warum er vor vorschneller Skandalisierung warnt.

30.10.2026

Ministerium: Aktuell keine Gewaltaufrufe vor Jugend-Demos
Demonstrationen

Ministerium: Aktuell keine Gewaltaufrufe vor Jugend-Demos

Für Samstag wird bundesweit zu Protesten junger Leute aufgerufen. Bleiben sie friedlich? Die Sicherheitsbehörden beobachten die bisherige Mobilisierung.

28.10.2026