Mehrere Festnahmen

Mann in Wiesbaden mit Axt verletzt

Mitten in Wiesbaden wird ein Mann von mehreren Angreifern mit Axt und Schlagstock attackiert. Mit einer blutenden Kopfverletzung kommt er ins Krankenhaus.

Die Angreifer waren mit Axt und Schlagstock bewaffnet. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Angreifer waren mit Axt und Schlagstock bewaffnet. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden ist ein Mann auf der Straße von mehreren Angreifern mit einer Axt und einem Teleskopschlagstock verletzt worden. Der 54-Jährige wurde mit einer blutenden Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in der Nacht mit. Die Gruppe habe ihn zunächst verfolgt und dann angegriffen. Anschließend versuchten die Angreifer demnach, mit einem Auto zu flüchten, konnten aber gefasst werden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Polizeiarbeit am Einsatzort sei durch «zahlreiche Passanten und Schaulustige» behindert worden, hieß es in der Mitteilung. Zeugen der Auseinandersetzung seien gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden. Mehr Details, etwa zur Zahl der Angreifer oder zum Hintergrund der Tat, nannte die Polizei zunächst nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Angreifer schlagen Patienten im Krankenhaus - Festnahmen
Kriminalität

Angreifer schlagen Patienten im Krankenhaus - Festnahmen

Ein Patient wird in seinem Krankenhauszimmer attackiert. Die Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest - sie sollen den Mann gekannt haben. Viele Fragen sind offen.

19.01.2026

Attacke auf Ex-Freundin - mit Axt im Tattoo-Studio
Kriminalität

Attacke auf Ex-Freundin - mit Axt im Tattoo-Studio

Um den Angreifer zu bändigen, müssen Polizisten den Schlagstock und Pfefferspray einsetzen. Mehrere Streifen sind im Einsatz.

30.05.2025

Autofahrer flüchtet mit Schreckschusswaffe, Schlagstock und Axt
Hemsbach

Autofahrer flüchtet mit Schreckschusswaffe, Schlagstock und Axt

Als die Polizei einen 34-Jähriger in einem Opel Astra auf der Autobahn A5 kontrollieren wollte, ergriff dieser die Flucht.

28.01.2024

Kreis Tübingen

Mann greift Mitbewohner mit Axt an

15.06.2023

Aggression

Mutmaßlicher Axt-Angreifer in Zug sitzt in U-Haft

Ein Mann mit einer Axt steigt in eine Regionalbahn und verletzt Menschen. Der mutmaßliche Angreifer sitzt nun im Gefängnis - doch das Warum ist nach wie vor unklar.

25.03.2023