Mann in Wiesbaden mit Axt verletzt
Mitten in Wiesbaden wird ein Mann von mehreren Angreifern mit Axt und Schlagstock attackiert. Mit einer blutenden Kopfverletzung kommt er ins Krankenhaus.
Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden ist ein Mann auf der Straße von mehreren Angreifern mit einer Axt und einem Teleskopschlagstock verletzt worden. Der 54-Jährige wurde mit einer blutenden Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in der Nacht mit. Die Gruppe habe ihn zunächst verfolgt und dann angegriffen. Anschließend versuchten die Angreifer demnach, mit einem Auto zu flüchten, konnten aber gefasst werden.
Die Polizeiarbeit am Einsatzort sei durch «zahlreiche Passanten und Schaulustige» behindert worden, hieß es in der Mitteilung. Zeugen der Auseinandersetzung seien gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden. Mehr Details, etwa zur Zahl der Angreifer oder zum Hintergrund der Tat, nannte die Polizei zunächst nicht.