Kriminalität

Mann in Wiesbaden mit Reizstoffpistole angegriffen

Im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel wird ein 43-Jähriger von Unbekannten mit einer Reizstoffpistole attackiert. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Unbekannte haben einen Mann im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel mit einer Reizstoffpistole angegriffen und verletzt. Einer der Täter habe den 43-Jährigen festgehalten, während der andere ihm mit der Waffe ins Gesicht geschossen habe, teilte die Polizei mit. Nach dem Angriff seien die beiden Angreifer zu Fuß geflüchtet. Der Mann habe nach dem Angriff am Donnerstagabend ärztlich behandelt werden müssen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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