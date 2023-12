Mann kommt mit Pistole in Laden - Flucht ohne Beute

Korbach (dpa/lhe) - Ohne Beute ist ein bewaffneter Mann nach einem missglückten Raubüberfall auf ein Geschäft im nordhessischen Korbach geflüchtet. Der Unbekannte habe den Laden in der Innenstadt am Montagabend betreten, einer Angestellten die Pistole gezeigt und Geld verlangt, sagte ein Polizeisprecher in Kassel. Die Angestellte schloss allerdings die Kasse und der Mann floh zu Fuß. Von ihm fehlte zunächst jede Spur, die Polizei sucht nun nach Zeugen.