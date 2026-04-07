Bahnverkehr

Mann läuft über Gleise - Lokführer macht Vollbremsung

Ein Mann will zum Bahnsteig - auf lebensgefährlichem Weg. Nur durch die Reaktion eines Zugführers bleibt er unverletzt. Was am Bahnhof in Biberach passiert ist.

Die Bundespolizei ermittelt nach einem Vorfall am Bahnhof in Biberach. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Bundespolizei ermittelt nach einem Vorfall am Bahnhof in Biberach. (Symbolbild)

Biberach (dpa/lsw) - Ein Mann ist am Bahnhof Biberach vor einem einfahrenden Regionalexpress über die Gleise gelaufen. Weil der Lokführer eine Vollbremsung machte, kam der Zug vor dem Mann zum Stehen, wie die Bundespolizei mitteilte. Sie ermittelt wegen des gefährlichen Eingreifens in den Bahnverkehr. Der Zug hatte eine Geschwindigkeit von etwa 40 Stundenkilometern.

Laut Polizei überquerte der 34 Jahre alte Mann am Samstag die Gleise, um von einem Bahnsteig auf den anderen zu gelangen. Nach der Bremsung des Zugs soll der Mann auf den Bahnsteig geklettert und in eben jenen Zug eingestiegen sein. Der Lokführer sprach ihn auf sein Fehlverhalten an, am Ulmer Hauptbahnhof empfingen Beamte der Bundespolizei den Mann. Verletzt wurde niemand, auch die Fahrgäste im Regionalexpress waren nach der Bremsung wohlauf.

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