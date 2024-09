Mann löst SEK-Einsatz in Wohnung aus

Pfungstadt (dpa/lhe) - Ein 30-Jähriger hat in einer Wohnung in Pfungstadt einen SEK-Einsatz ausgelöst. Zuvor hatte ein Anwohner den Rettungsdienst gerufen, da der Mann medizinische Hilfe benötige. Der Rettungsdienst traf am Nachmittag in der Wohnung auf einen Mann, der «offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel» stand, wie die Polizei mitteilte. Da er in greifbarer Nähe mehrere Messer hatte, alarmierten die Einsatzkräfte die Polizei. Bedroht habe er den Rettungsdienst jedoch nicht, hieß es.